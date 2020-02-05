Çığ altından kurtarılan yaralıların isimleri anons edildi - Son Dakika

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Çığ altından kurtarılan yaralıların isimleri anons edildi
6 saat önce
Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi acil servis önü Hastane yetkilileri tarafından çığ altından kurtarılan yaralıların isimleri anons etmesi VAN - Van Bahçesaray'da çığ altından kurtarılan yaralılar, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:58 Kaynak: AA
Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi acil servis önü
Hastane yetkilileri tarafından çığ altından kurtarılan yaralıların isimleri anons etmesi VAN - Van Bahçesaray'da çığ altından kurtarılan yaralılar, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi. Hastane yetkilileri tarafından çığ altından kurtarılan yaralıların isimleri anons edildi.
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