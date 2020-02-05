Çığ altından kurtarılan yaralıların isimleri anons edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ altından kurtarılan yaralıların isimleri anons edildi - Son Dakika

Çığ altından kurtarılan yaralıların isimleri anons edildi

6 saat önce

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi acil servis önü Hastane yetkilileri tarafından çığ altından kurtarılan yaralıların isimleri anons etmesi VAN - Van Bahçesaray'da çığ altından kurtarılan yaralılar, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi acil servis önü

Hastane yetkilileri tarafından çığ altından kurtarılan yaralıların isimleri anons etmesi VAN - Van Bahçesaray'da çığ altından kurtarılan yaralılar, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi. Hastane yetkilileri tarafından çığ altından kurtarılan yaralıların isimleri anons edildi.

Çığ altından kurtarılan yaralıların isimleri anons edildi

Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:58 Kaynak: AA
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