Çığ altından sağ kurtulan operatör yaşananları anlattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çığ altından sağ kurtulan operatör yaşananları anlattı - Son Dakika

Çığ altından sağ kurtulan operatör yaşananları anlattı

6 saat önce

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde yolcu minibüsüyle üzerine çığ düşen iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, yaşananları anlattı.

Çığ altından sağ kurtulan operatör yaşananları anlattı, System.String[]

Van- Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde yolcu minibüsüyle üzerine çığ düşen iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, yaşananları anlattı.


Van'da kendi imkanlarıyla iş makinesinden yaralı olarak çıkan 15 yıllık iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaşanan dehşeti İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Bahattin Karagülle, Bahçesaray ilçesine doğru yol açma çalışması yaptığını belirterek, "Arkamda bir tane minibüs vardı. Birinci çığ geldi, yolu açmaya çalışıyordum ve çok kar gelmişti. Minibüstekilere geri dönün dedim. Çünkü çok kötü fırtına ve tipi vardı. Minibüstekiler yanımızda çocuk ve kadın var, bir sefer daha deneyeyim, evimize gitsek daha iyi olur' dediler. Meğerse ikinci çığ kopacaktı, haberimiz yoktu. Makineyi hareket etmemle çığın düşmesi bir oldu. Ondan sonra kendimi karın altında buldum. İş makinesinden atlamaya fırsatım olmadı. İş makinesinin içerisinde yaralı kurtuldun. Yaklaşık 5 dakika bekledim. Gelip beni kurtaracaklar düşüncesiyle bekledim. Çıkmaya çalıştım ve çok şükür çıktım. Yola çıktığımda gözümü gezdirdiğim ilk minibüs oldu, ancak ortada bir şey yoktu. Muhtemelen bunlar geri dönmüşler diye düşündüm. Sonra 500-600 metre yürüdüm ve başka bir minibüs geldi. Beni hastaneye yetiştirmeye çalıştılar. Orada telefonlar çekmiyor. Beni ambulansa yetiştirmeye çalıştılar. Telefonun çektiği yeri ulaştığımda tüm birimlere bilgi verdi" dedi. - VAN

Bahçesaray, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
Çığ altından kendi çabalarıyla kurtulan operatör: Minibüsü aradım ancak bulamadım Ağrı'da, bir kadın eşini satırla öldürdü Tartıştığı annesini boğazından bıçaklayan genç kız, balkondan atlayıp intihar etti

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 05:10:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çığ altından sağ kurtulan operatör yaşananları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]