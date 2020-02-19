Çığ bölgesi havadan görüntülendi - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van- Bahçesaray kara yoluna 4-5 Şubat tarihinde çığ düşen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği bölgeyi havadan inceledi.



Son yılların en çetin kış mevsiminin yaşandığı ve yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Van'da birçok yerleşim yerinin yolu kar ve çığlardan dolayı ulaşıma kapanırken, çığ riski de devam ediyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrası yollar en kısa sürede ulaşıma açılırken, Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat tarihinde çığ düşen bölgeye ise yoğun kar, tipi ve yeni çığ tehlikeleri nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.



Karadan ulaşım sağlanamadığı için ekiplerin gidip inceleme yapamadığı çığ bölgesine, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığındaki heyet helikopterle gitti. Vali Bilmez ile birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AFAD Müdürü Veysi As, Karayolları Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, UMKE, Meteoroloji Müdürlüğünden yetkililer ve bir jeoloji mühendisinden oluşan heyet, İl Jandarma Komutanlığından havalanan helikopterle bölgeye ulaştı. Bahçesaray'daki çığ bölgesi ile yine aynı bölgede çığ riski bulunan bölgeleri ve Çatak ilçesindeki çığ noktalarını 30 dakika boyunca havadan inceleyen Vali Bilmez ve gerekli görüntüleri alan teknik heyet Van'a döndü.



"Çığ riski oldukça yüksek"



İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Bilmez, bölgede çok kar olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Karayolları, Jandarma, Meteoroloji, AFAD, UMKE ve bir de jeoloji mühendisinden oluşan teknik ekiple çığ bölgesini havadan inceledik. Teknik ekip gerekli görüntüleri aldı. Görüntüleri, izlenimleri ve sonuçları hep birlikte değerlendireceğiz. Çığ bölgesinde oldukça fazla kar olduğunu, bütün yamaçların karla dolu olduğunu gördük. Çığ bölgesindeki iş makinelerinin yağan kar ve çığlardan görünmez olduğuna şahitlik ettik. Bölgedeki koşullar hala çok sıkıntılı. Çığ riski oldukça yüksek. İnşallah uzmanlarımız raporlarını düzenleyecekler, ona göre bir yol haritası belirleyecekler. Biz de çalışmalarımızı ona göre yönlendireceğiz. İnşallah şartlar uygun hale gelir gelmez çığ altında kaldığını değerlendirdiğimiz itfaiye erimizi arama çalışmalarına başlayacağız." - VAN