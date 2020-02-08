Çığ bölgesi için yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ bölgesi için yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Son Dakika

Çığ bölgesi için yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı

6 saat önce

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının olduğu bölge için yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Çığ bölgesi için yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı, System.String[]

Van- Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının olduğu bölge için yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çığ bölgesindeki kar yağışlarının pazar sabah saatlerine kadar kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde yoğun olarak devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Bölgede çığ oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapılırken, havanın 06.00-21.00 saatleri arasında çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı, rüzgarın güney ve güneybatıdan 20-40 km/saat, kısa süreli 60-80 km/sa esmesi beklendiği ve hava sıcaklığının da eksi 4 ile 10 derece arasında değişeceği kaydedildi. - VAN

Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:51 Kaynak: İHA
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