Çığ bölgesinde arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çığ bölgesinde arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Çığ bölgesinde arama çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Van'da 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin yaşandığı bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Çığ bölgesinde arama çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Van'da 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin yaşandığı bölgede arama çalışmaları devam ediyor.


Olası riskleri azaltmak için Aşağı Narlıca Mahallesi'nden itibaren yol trafiğe kapatılırken, bölgede ise sadece AFAD ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları yürütülüyor. Sabah saatlerinden itibaren yürütülen çalışmalar sonucunda şimdiye kadar 3 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, çığ altında 1-2 kişinin daha olabileceği değerlendiriliyor.


Toplam 41 kişinin hayatını kaybettiği bölgede arama çalışmaları devam ediyor. - VAN

Jandarma, Narlıca, AFAD, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:05 Kaynak: İHA
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