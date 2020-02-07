Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı - Son Dakika
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Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı

6 saat önce

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde olduğu değerlendirilen itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir'i arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı, System.String[]

Van- Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde olduğu değerlendirilen itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir'i arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.


İlki salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı. AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar'ın yaşanan faciadan yaralı olarak kurtulmasının ardından yerine görevlendirilen AFAD Muş İl Müdürü Veysi Ateş koordinatörlüğünde sabah saatlerinde zorlu hava koşulları altında arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Çığ altında olduğu değerlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görevli itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir'e ulaşmak için AFAD ve jandarma ekipleri çalışma yapıyor. - VAN

İtfaiye, Sabah, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:33 Kaynak: İHA
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