Çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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Çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi

6 saat önce

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde olduğu değerlendirilen 1 veya 2 kişi için yürütülen arama çalışmalarına bugün için ara verildi.

Çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi, System.String[]

Van- Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde olduğu değerlendirilen 1 veya 2 kişi için yürütülen arama çalışmalarına bugün için ara verildi.


İlki salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, dün de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Kar yığınları altında olduğu değerlendirilen 1-2 kişi için sabah saatlerinde AFAD ve jandarma ekiplerinin katılımıyla yürütülen arama çalışmalarına ara verildi. AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar'ın dün yaşanan faciadan yaralı olarak kurtulmasının ardından yerine görevlendirilen AFAD Muş İl Müdürü Veysi Ateş koordinatörlüğünde gün boyu devam eden çalışmalara, bölgede etkisini arttıran kar yağışı ve tipi nedeniyle ara verildi. Yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından arama çalışmalarına devam edilip edilemeyeceğine karar verilecek. - VAN

Bahçesaray, AFAD, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:32 Kaynak: İHA
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