Çığ bölgesinde can pazarı...Sağlık çalışanları çığın ortasında kaldı, 28 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırılan korona virüs hastası yoğun bakıma... - Son Dakika

Çığ bölgesinde can pazarı...Sağlık çalışanları çığın ortasında kaldı, 28 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırılan korona virüs hastası yoğun bakıma alındı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde 3 ayrı bölgeye çığ düşmesi nedeniyle kurtarmaya giden 112 sağlık ekiplerinin ölümden döndüğü, korona virüs hastası 65 yaşındaki Übeyt Çakar, 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinden 28 saatlik yoğun çabayla hastaneye ulaştırılarak yoğun bakıma alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesinde 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki Yürekli köyünde yaşayan Übeyit Çakır'ın rahatsızlanmasıyla yakınları 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Çakar'ı almaya giden sağlık ekipleri, Ekinlik köyü mevkinde yola çığ düşmesi nedeniyle hastaya ulaşamayınca geri dönmek istedi ancak, aracın dönüş yoluna da çığ düşmesi nedeniyle yoğun kar yağışı ve tip altında ekipler 6 saat mahsur kaldı. 112 acil sağlık ekiplerinin gece geç saatlere kadar mahsur kaldığı yerden donmak üzereyken kurtarılmasının ardından, İl Özel İdaresi, İlçe şantiye şefliğine bağlı ekiplerin yoğun çalışmasıyla yoldaki çığ ve tipiden oluşan kar temizlendi. Yaklaşık 28 saat sonra hastaya ulaşabilen sağlık ekipleri, hastanın yakınlarıyla birlikte 3 kilometre köylülerin omuzlarında 2 kilometre ise sağlıkçıların kızağa çevrilen sedyesinde taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Çakar'ın Sason Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

Übeyt Çakar'ın hastanede yapılan tetkikleri sonucuna korona virüs hastası olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.