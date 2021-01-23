Çığ bölgesinde can pazarı...Sağlık çalışanları çığın ortasında kaldı, 28 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırılan korona virüs hastası yoğun bakıma... - Son Dakika

Çığ bölgesinde can pazarı...Sağlık çalışanları çığın ortasında kaldı, 28 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırılan korona virüs hastası yoğun bakıma...

23.01.2021 13:48

Çığ bölgesinde can pazarı...Sağlık çalışanları çığın ortasında kaldı, 28 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırılan korona virüs hastası yoğun bakıma alındı Batman'ın Sason ilçesinde 3 ayrı bölgeye çığ düşmesi nedeniyle kurtarmaya giden 112 sağlık ekiplerinin ölümden döndüğü, korona virüs hastası...

Çığ bölgesinde can pazarı...Sağlık çalışanları çığın ortasında kaldı, 28 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırılan korona virüs hastası yoğun bakıma alındı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde 3 ayrı bölgeye çığ düşmesi nedeniyle kurtarmaya giden 112 sağlık ekiplerinin ölümden döndüğü, korona virüs hastası 65 yaşındaki Übeyt Çakar, 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinden 28 saatlik yoğun çabayla hastaneye ulaştırılarak yoğun bakıma alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesinde 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki Yürekli köyünde yaşayan Übeyit Çakır'ın rahatsızlanmasıyla yakınları 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Çakar'ı almaya giden sağlık ekipleri, Ekinlik köyü mevkinde yola çığ düşmesi nedeniyle hastaya ulaşamayınca geri dönmek istedi ancak, aracın dönüş yoluna da çığ düşmesi nedeniyle yoğun kar yağışı ve tip altında ekipler 6 saat mahsur kaldı. 112 acil sağlık ekiplerinin gece geç saatlere kadar mahsur kaldığı yerden donmak üzereyken kurtarılmasının ardından, İl Özel İdaresi, İlçe şantiye şefliğine bağlı ekiplerin yoğun çalışmasıyla yoldaki çığ ve tipiden oluşan kar temizlendi. Yaklaşık 28 saat sonra hastaya ulaşabilen sağlık ekipleri, hastanın yakınlarıyla birlikte 3 kilometre köylülerin omuzlarında 2 kilometre ise sağlıkçıların kızağa çevrilen sedyesinde taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Çakar'ın Sason Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

Übeyt Çakar'ın hastanede yapılan tetkikleri sonucuna korona virüs hastası olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Çığ bölgesinde can pazarı...Sağlık çalışanları çığın ortasında kaldı, 28 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırılan korona virüs hastası yoğun bakıma...
Çığ bölgesinde can pazarı...Sağlık çalışanları çığın ortasında kaldı, 28 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırılan korona virüs hastası yoğun bakıma...
Çığ bölgesinde can pazarı...Sağlık çalışanları çığın ortasında kaldı, 28 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırılan korona virüs hastası yoğun bakıma...
Çığ bölgesinde can pazarı...Sağlık çalışanları çığın ortasında kaldı, 28 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırılan korona virüs hastası yoğun bakıma...

Hisarcık, Batman, Sason, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Çığ bölgesinde can pazarı...Sağlık çalışanları çığın ortasında kaldı, 28 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırılan korona virüs hastası yoğun bakıma... - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Menajerimi Ara'nın 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dicle, Barış'ın hayatını kurtarıyor Fenerbahçe'de Papis Cisse ile yollar ayrılıyor Mesut Özil ne zaman sahaya çıkacak? Ali Koç merak edilen soruyu yanıtladı Koronavirüse iyi geliyor diyerek kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar Belediye güneşi paraya çevirdi, yıllık gelir hedefi 500 bin TL Oyuncu Merve Oflaz'ın aracına saldırı düzenlendi Durağın çatısına sakladığı montu giyip duygu sömürüsü yapan dilenci kamerada Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti
Ali Koç: Mesut'un imza törenini salı günü yapmayı planlıyoruz Ali Koç: Mesut'un imza törenini salı günü yapmayı planlıyoruz         
14:41
ABD Başkan'ı Joe Biden'ın acıklı hayat hikayesi herkesi derinden etkiledi ABD Başkan'ı Joe Biden'ın acıklı hayat hikayesi herkesi derinden etkiledi         
14:25
İtalya'da 10 yaşındaki bir çocuğun ölümü sonrası TikTok'a erişim kısıtlaması getirildi İtalya'da 10 yaşındaki bir çocuğun ölümü sonrası TikTok'a erişim kısıtlaması getirildi         
14:03
'Kardeşler aç abi' pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı 'Kardeşler aç abi' pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı         
13:40
Son Dakika! Rus aşısı Sputnik-V'nin Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı Son Dakika! Rus aşısı Sputnik-V'nin Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı         
12:53
Diyarbakır'da bir mahalle mutasyonlu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Diyarbakır'da bir mahalle mutasyonlu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
12:22
Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi         
11:47
Vatandaşlar, temizlik görevlisinin yüzüne asit fırlatan adamı bayıltana kadar dövdü Vatandaşlar, temizlik görevlisinin yüzüne asit fırlatan adamı bayıltana kadar dövdü         
10:47
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Binli rakamları görürsek kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılabilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Binli rakamları görürsek kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılabilir         
10:32
İkinci el araç piyasasında fiyatlar Şubat sonu yükselecek İkinci el araç piyasasında fiyatlar Şubat sonu yükselecek         
10:01
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu         
09:35
MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz         
00:21
Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali         
19:21
Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 15:00:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çığ bölgesinde can pazarı...Sağlık çalışanları çığın ortasında kaldı, 28 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırılan korona virüs hastası yoğun bakıma... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei