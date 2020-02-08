Çığ bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışması yapılamıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çığ bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışması yapılamıyor - Son Dakika

Çığ bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışması yapılamıyor

15 dakika önce

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği bölgede arama kurtarma çalışmaları oluşmuz hava şartları nedeniyle yapılamıyor.

Çığ bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışması yapılamıyor, System.String[]

Van- Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği bölgede arama kurtarma çalışmaları oluşmuz hava şartları nedeniyle yapılamıyor.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, çığ felaketi nedeniyle kentte bulunan ve sabah saatlerinde yola çıkan teknik ekibin çığ bölgesine ulaşarak gerekli incelemeleri yaptığı belirtilerek, "İncelemeler sonrası bölgede şu anda arama-kurtarma çalışması yapılacak hava şartlarının oluşmadığını tespit etti. Çığ bölgesine en yakın karakolda bekleyen ekip, gün içinde uygun hava şartları oluşması halinde tekrar inceleme yapıp arama-kurtarma çalışmalarının başlatılıp başlatılmamasına karar verecek" denildi. - VAN

Bahçesaray, Sabah, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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