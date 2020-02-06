Çığ bölgesinde tehlike devam ediyor - Son Dakika
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Çığ bölgesinde tehlike devam ediyor

11 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Cuma ve Cumartesi günü kuvvetli rüzgar ve kar yağışından dolayı yeniden çığ oluşma ihtimali var" dedi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Cuma ve Cumartesi günü kuvvetli rüzgar ve kar yağışından dolayı yeniden çığ oluşma ihtimali var" dedi.


Van Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, Cuma ve Cumartesi gününe dikkat çekerek yeniden çığ felaketinin yaşanabileceğini aktardı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam eden uzmanlar ve bölge halkına uyarılarda bulunan Yavuz, dağlık alanlarda 110 kilometreyi bulabilecek rüzgarlar yaşanacağını söyledi.


Cuma, Cumartesi günü için Van genelinde yer yer yoğun olmak üzere kar yağışları bekleniyor. Kuvvetli güneyli rüzgarların esmesini bekliyoruz. Özellikle dağlık alanlarda kuvvetli rüzgarların hamlelerinin 110 kilometreye kadar çıkmasını bekliyoruz. Bu bölgelerdeki vatandaşlarımız Cuma ve Cumartesi günü sıkıntılı bir havayla karşılaşacaklar. Arama kurtarma görevlilerimiz de sıkıntı yaşayacak gibi gözüküyor. Kuvvetli rüzgar ve kar yağışından dolayı yeniden çığ oluşma ihtimali var. Buna karşı vatandaşların tedbirli olmasını istiyoruz. Sıkıntılar büyük. İlk defa bu kış bu kadar kuvvetli bir sistemin geçişiyle karşılaşıyoruz ve Pazar gününe kadar bu sistem ülke genelinde etkili olacak. Hemen hemen tüm illerimizde kar yağışı gözlenecek. Çığ riskimiz hala devam ediyor. Meteorolojik açıdan bakıldığında sıkıntılı bir hafta sonu geçireceğimizi öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:42 Kaynak: İHA
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