Çığ bölgesindeki ekiple telsiz görüşmeleri kamerada - Son Dakika
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Çığ bölgesindeki ekiple telsiz görüşmeleri kamerada

6 saat önce

Sağlık Bakanlığının deprem nedeniyle Elazığ'a kurduğu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Mobil Komuta Merkezi'nin Van'da yaşanan ikinci çığdan sonra UMKE ekibi ile ilk kez iletişim kurduğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Çığ bölgesindeki ekiple telsiz görüşmeleri kamerada, System.String[]

Sağlık Bakanlığının deprem nedeniyle Elazığ'a kurduğu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Mobil Komuta Merkezi'nin Van'da yaşanan ikinci çığdan sonra UMKE ekibi ile ilk kez iletişim kurduğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.


Sağlık Bakanlığının deprem nedeniyle Elazığ'a kurduğu UMKE Mobil Komuta Merkezi, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığdan yaklaşık yarım saat sonra çığ bölgesinde bulunan UMKE ekibi ile iletişim kurdu. İkinci çığ sonrasında UMKE ekiplerinin kurduğu ilk bağlantı anları kameralara yansıdı. UMKE Mobil Komuta Merkezi ile çığ bölgesindeki ekipler arasında 2,5 saat boyunca aralıklarla iletişim kuruldu ve bilgiler sürekli olarak Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Merkezine (SAKOM) bildirildi. Malzeme ve ekipman ihtiyacı, personel durumu ve diğer tüm destek bağlantıları da buradan sağlandı.


"Hipotermi tehlikesine karşı önlem alın"


Telsiz konuşmalarının yansıdığı görüntülerde, Mobil Komuta Merkezi personelinin bölgedeki ekibe, "Dikkatli olun, siz de hipotermi tehlikesine karşı önlem alın. Dikkatli olun. Bu kanaldan dinlemedeyim" dediği ve bölgedeki ekipler ile koordinasyon sağladığı görülüyor. - ANKARA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Elazığ, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:13 Kaynak: İHA
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