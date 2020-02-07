Çığ bölgesine geçişlere izin verilmiyor - Son Dakika

Van- Bahçesaray kara yolunda yaşanan çığ faciasının ardından güvenlik güçleri bölgeye araç geçişine izin vermiyor.

Salı günü düşen ilk çığ 5 kişiyi hayattan koparmış, arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısı 41'e yükselmişti. Bölgede arama çalışmaları bu sabah tedbirli olarak yeniden başlatıldı. 11'i asker 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciası nedeniyle Van- Çatak kara yolu üzerinde güvenlik güçleri iki bölgede kontrol noktası oluşturdu. Görentaş bölgesinde oluşturulan noktada sadece Çatak ilçesine gideceklerini beyan edenlere izin verilirken, bu kişilerin ilerde Bahçesaray yoluna girmesini engellemek için de Çatak-Bahçesaray kavşağında ikici bir nokta oluşturuldu. Olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bölgede itfaiye erini bulma çalışmaları da tedbirli bir şekilde sürdürülüyor.

(Şükrü Akyüz - Yılmaz Sönmez/İHA)