Çığ bölgesine giden ekip ve vatandaşlar tipiye yakalandı - Son Dakika

Çığ bölgesine giden ekip ve vatandaşlar tipiye yakalandı.

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KDK'dan acil tıp teknisyenlerini sevindiren mesai ve harcırah kararı

Arama yetkisi bulunan bekçilerden biri: Ben bir bayanı arayamam, yoldan geçen birinden yardım isterim