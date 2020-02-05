Çığ bölgesine giden ekip ve vatandaşlar tipiye yakalandı - Son Dakika

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Çığ bölgesine giden ekip ve vatandaşlar tipiye yakalandı
6 saat önce
Çığ bölgesine giden ekip ve vatandaşlar tipiye yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:35 Kaynak: AA
Çığ bölgesine giden ekip ve vatandaşlar tipiye yakalandı.
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