Çığ bölgesine teknik heyet ve kurtarma ekibi sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çığ bölgesine teknik heyet ve kurtarma ekibi sevk edildi - Son Dakika

Çığ bölgesine teknik heyet ve kurtarma ekibi sevk edildi

6 saat önce

Van-Bahçesaray kara yolunda 41 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de kar yığınları altında olduğu çığ bölgesine teknik heyet ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Çığ bölgesine teknik heyet ve kurtarma ekibi sevk edildi, System.String[]

Van- Bahçesaray kara yolunda 41 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de kar yığınları altında olduğu çığ bölgesine teknik heyet ve kurtarma ekibi sevk edildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesinde 13 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybettiği ihbarının geldiği bölgeye bugün 08.00 saati itibariyle AFAD tarafından 2 ekip gönderildiği belirtildi. İlçe Jandarma Komutanlığında yapılacak değerlendirme sonrası uygun görülürse bölgede çalışma başlatılacağı kaydedildi.


Van-Bahçesaray kara yolundaki çığ bölgesine de teknik heyet ve kurtarma ekipleri sevk edildiği ifade edilen açıklamada, "Teknik heyet Kayaboğazı Jandarma Karakolunda değerlendirme yaptıktan sonra yolun açık olma durumuna göre çığ bölgesine ulaşabilirse gerekli inceleme ve değerlendirme yapıldıktan sonra çalışmaya başlanıp başlanmayacağı konusunda karar verecek. Kapalı bulunan Van- Çatak kara yolun Elmacı bölgesinde düşen çığın temizlenmesi için Karayolları ekipleri sabah saatlerinde çalışma başlattı. Şehirler arası kapalı yol bulunmamaktadır" denildi. - VAN

Bahçesaray, Çaldıran, Jandarma, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:26 Kaynak: İHA
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