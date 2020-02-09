Çığ bölgesine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çığ bölgesine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Çığ bölgesine ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Van-Bahçesaray karayolunda yaşanan facianın ardından etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle çığ bölgesine ulaşımın sağlanamadığı bildirildi.

Çığ bölgesine ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Van- Bahçesaray karayolunda yaşanan facianın ardından etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle çığ bölgesine ulaşımın sağlanamadığı bildirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, AFAD ve jandarma arama-kurtarma, karayolları ile meteorolojiden uzman teknik ekiplerin yaptığı değerlendirme sonucunda, Van-Bahçesaray karayoluna düşen çığ bölgesine ulaşımın olumsuz hava koşulları nedeniyle sağlanamadığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu sebepten dolayı bölgede hava şartlarının normale dönmesi sonrası inceleme yapılacak ve uygun görülürse arama kurtarma çalışması başlatılacak. Dün gece 8 Şubat 2020 Çaldıran ilçemizde 13 düzensiz göçmenin yurda yasadışı yollarla girdiği ve donarak yaşamını yitirdiği yönündeki ihbar üzerine bugün (9 Şubat 2020) yapılması planlanan çalışmalar yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gerçekleştirilemedi. Bu bölgede de hava koşullarının normale dönmesiyle ekipler çalışma başlatacak. İlimizde devam eden yoğu kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün sabah 05.00 itibariyle Van- Başkale karayolu Güzeldere mevki, Van- Gürpınar Kurubaş geçidi, Van- Çatak karayolu trafiğe kapatıldı. Gürpınar ilçemize zorunlu hallerde Edremit üzerinden ulaşım sağlanıyor. Dün Van-Çatak karayolu Elmacı Mahallesi, Çatak ilçesi Bilgi ve Korulu mahalleleri yollarına düşen çığların kaldırılması da olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamıyor. İlimizde devam eden kar yağışı ve tipi dolayısıyla vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını, yola çıkacak vatandaşlarımızın da araçlarını kış koşullarına uygun hale getirdikten sonra yola çıkmaları konusunda uyarıyoruz" denildi. - VAN

Bahçesaray, Çatak, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:08 Kaynak: İHA
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