Son Dakika Haberleri: Çığ Böyle Geldi...çığın Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldular

Çığ Böyle Geldi...çığın Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldular

1 saat önce

Çığ böyle geldi.

Çığ böyle geldi...Çığın altında kalmaktan son anda kurtuldular
Hakkari- Çukurca karayoluna inen çığ saniye saniye görüntülendi
Bir tır sürücüsü aracını bırakarak karşı tarafa kaçtı

HAKKARİ - Hakkari-Çukurca karayolunda karla mücadele çalışması yapan karayolları ekipleri, inen çığdan son anda kurtulmayı başardı.
Hakkari'de zor şartlar altında cefakarca çalışan karla mücadele ekipleri, birçok tehlikeyle karşı karşıya geliyor. Hakkari-Çukurca karayolunun 20. kilometresinde bulunan Kunebız mevkiinde karla mücadelesi yapan Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, dağlardan kopan çığdan saniyeler farkı ile kurtuldu. Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekibinden kepçe operatörleri Serkan ve Resul Değirmenci, Hakkari-Çukurca karayolunda karla mücadele çalışması yaparken inmeye başlayan çığı fark etti. Geri manevra yapan iş makineleri operatörleri, birbirlerine seslenerek çığdan kurtuldu.
İş makineleri saniyeler farkı ile gelen çığdan kurtulmayı başarırken, yolun diğer tarafında bulunan bir tır sürücüsü ise aracını bırakarak yaya olarak diğer tarafa kaçarken çığın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Hakkari-Çukurca yoluna inen çığ ve yaşananlar, burada bulunanlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Çığın inmesini bekleyen karayolları ekipleri, kapanan Hakkari-Çukurca karayolunu yeniden ulaşıma açtılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:42 Kaynak: İHA

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