Son Dakika › Güncel › Çığ'da şehit olan asker Deniz'in Kastamonu'daki babaevinde yas var - Son Dakika
Çığ'da şehit olan asker Deniz'in Kastamonu'daki babaevinde yas var
6 saat önce
Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in (23) Kastamonu'daki evinde yas var. Şehit Deniz'in Tosya ilçesindeki babaevine acı haber, kaymakam Deniz Pişkin ve askeri yetkililer tarafından verildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:06 Kaynak: AA
Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in (23) Kastamonu'daki evinde yas var.
Şehit Deniz'in Tosya ilçesindeki babaevine acı haber, kaymakam Deniz Pişkin ve askeri yetkililer tarafından verildi.
Haberi alan şehidin babası Recep ve annesi Behiye ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Aileyi, yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı.
Şehit askerin evine ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.
Son Dakika Son dakika: Van'da çığ faciasının meydana geldiği bölge uyarıların ardından boşaltıldı MHP Lideri Devlet Bahçeli'den çığ açıklaması Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek Esed rejimi kritik öneme sahip Serakib kasabasını ele geçirdi