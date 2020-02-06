Çığ düşen bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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Çığ düşen bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

6 saat önce

Van Valiliği, çığın düştüğü bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalara ara verildiğini, çığ altında kalan bir itfaiye eri için yarın yapılacak değerlendirme sonucu yeniden çalışmalara başlanacağını duyurdu.

Van Valiliği, çığın düştüğü bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalara ara verildiğini, çığ altında kalan bir itfaiye eri için yarın yapılacak değerlendirme sonucu yeniden çalışmalara başlanacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Van- Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ felaketi sonrası bugün sabah saatlerinde başlayan arama-kurtarma çalışmalarına, meteorolojik veriler, teknik heyetin sahada yaptığı incelemeler ve havanın kararması nedeniyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama-kurtarma çalışmalarına 7 Şubat'ta (cuma günü) gün ağarmasıyla birlikte, teknik heyetin yapacağı değerlendirme sonrası başlanacaktır. Bugün 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılan çığ bölgesinde, profesyonel ekipler çığ altında kaldığı değerlendirilen (1) itfaiye erinin çıkarılması için çalışma yapacaktır."

Çığ düşen bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

İtfaiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:14 Kaynak: AA
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