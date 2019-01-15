Son Dakika Haberleri: Çığ Düşen Tunceli-Erzincan Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

Çığ Düşen Tunceli-Erzincan Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Çığ düşmesi sonucu kapanan Tunceli-Erzincan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Çığ Düşen Tunceli-Erzincan Kara Yolu Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Çığ düşmesi sonucu kapanan Tunceli- Erzincan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Tunceli'de kent genelinde dün akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Öğlen saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Tunceli'nin Pülümür ilçesi bağlantılı Erzincan kara yolunda 2 ayrı noktaya çığ düştü.

Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleri ile kara yolunun 42. ve 37. kilometresine düşen çığları 2 saatlik bir çalışmayla temizleyerek, yolu tek şeritten ulaşıma açtı.

Ekiplerin yolu açmasıyla, çığ nedeniyle bölgede bekleyen 4 yolcu otobüsü ve 50 aracın geçişi sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:10 Kaynak: AA

Pülümür, Kar, Erzincan, Tunceli, Kültür Sanat
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