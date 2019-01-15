Son Dakika Haberleri: Çığ Düşen Tunceli-Erzincan Yolu Ulaşıma Açıldı

Çığ Düşen Tunceli-Erzincan Yolu Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Çığ düşmesi sonucu kapanan Tunceli-Erzincan karayolu ekiplerin çalışmaları ile yeniden ulaşıma açıldı.

Çığ Düşen Tunceli-Erzincan Yolu Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Çığ düşmesi sonucu kapanan Tunceli-Erzincan karayolu ekiplerin çalışmaları ile yeniden ulaşıma açıldı.

Tunceli-Erzincan karayolunun Pülümür ilçesi Kırmızıköprü köyü mevkii çığ düşmesi nedeniyle çift taraflı olarak ulaşıma kapanmıştı. Çok sayıda aracın biriktiği yolun açılması için Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çabaları sonucu kar temizlenerek yol yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede araçların kontrollü olarak ulaşımının sağlandığı bildirildi. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:59 Kaynak: İHA

Pülümür, Erzincan, Tunceli, Güncel
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