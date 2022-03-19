Çığ düşen yolda çalışma yapan iş makinası devrildi - Son Dakika

Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Ardahan-Şavşat kara yolunda karla mücadele eden bir iş makinası devrildi.

Kar yağışı, yoğun tipinin yanı sıra çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Ardahan-Şavşat kara yolunda ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

Karla mücadele çalışmaları sırasında 183. Şube Şefliğinde bağlı bir iş makinası devrildi.

Kazada ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Öte yandan yolda etkisini arttıran kar ve tipi yer yer görüş mesafesini düşürüyor.