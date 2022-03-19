Çığ düşen yolda çalışma yapan iş makinası devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çığ düşen yolda çalışma yapan iş makinası devrildi

19.03.2022 20:10
Çığ düşen yolda çalışma yapan iş makinası devrildi

Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Ardahan-Şavşat kara yolunda karla mücadele eden bir iş makinası devrildi.

Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Ardahan-Şavşat kara yolunda karla mücadele eden bir iş makinası devrildi.

Kar yağışı, yoğun tipinin yanı sıra çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Ardahan-Şavşat kara yolunda ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

Karla mücadele çalışmaları sırasında 183. Şube Şefliğinde bağlı bir iş makinası devrildi.

Kazada ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Öte yandan yolda etkisini arttıran kar ve tipi yer yer görüş mesafesini düşürüyor.

YORUMLAR
500
Kar yağışı ve tipi etkili oluyor Kar yağışı ve tipi etkili oluyor Doğu Anadolu yoğun karla ilkbaharda yeniden beyaza büründü Doğu Anadolu yoğun karla ilkbaharda yeniden beyaza büründü

Ardahan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çığ düşen yolda çalışma yapan iş makinası devrildi - Son Dakika


Son Dakika
20:10 Muharrem İnce'nin Erdoğan'ın fotoğrafına sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu!
19:56 İzmir'de ortalık birbirine girdi! Göztepeli futbolcu ile taraftar arasında tartışma çıktı
19:37 Muharrem İnce, 6 partinin mutabakat metnini eleştirdi: Bu metin, Türkiye'ye çözüm olamaz
19:21 17 yaşındaki Nuray, otel odasında ölü bulundu! 2 yıl önce istismara uğramıştı
19:12 Emre Belözoğlu galibiyet özlemi çekiyor! Adana Demirspor, kazanamama serisini Başakşehir maçıyla bozdu
19:10 Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için turuncu alarm verildi
19:08 Tansu Çiller'in siyasete girme iddiaları üzerinden iktidara yüklenen Ali Babacan: Olmayacak, bitti o dönem
19:06 Sadık Çiftpınar'dan skandal hareket! Süresiz kadro dışı bırakıldı
18:42 Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında
18:37 Alman medyası Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye analizini yaptı: Yaptırımların kazananı Türkler olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 20:16:38. #1.12#
SON DAKİKA: Çığ düşen yolda çalışma yapan iş makinası devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement