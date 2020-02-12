Çığ düşen zigana dağı'nda, ulaşım çift yönlü verilmeye başlandı - Son Dakika
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Çığ düşen zigana dağı'nda, ulaşım çift yönlü verilmeye başlandı

6 saat önce

Çığ düşen Zigana Dağı'nda, ulaşım çift yönlü verilmeye başlandıTRABZON - Gümüşhane sınırında çığ düşmesi sonucu dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan ve gece tek şeritten ulaşımın kontrollü olarak verildiği Ziğana Dağı'nda sürdürülen yol açma çalışmalarının ardından ulaşım çift yönlü...

Çığ düşen Zigana Dağı'nda, ulaşım çift yönlü verilmeye başlandı

TRABZON - Gümüşhane sınırında çığ düşmesi sonucu dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan ve gece tek şeritten ulaşımın kontrollü olarak verildiği Ziğana Dağı'nda sürdürülen yol açma çalışmalarının ardından ulaşım çift yönlü sağlanmaya başlandı. Trabzon-Gümüşhane karayolu Ziğana Dağı'nda dün saat 20.30 sıralarında çığ düştü. Çığ nedeniyle yoldan geçen 3 araç hasar görürken, kar kütleleri nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda çığ altında araç kalma ihtimali üzerine AFAD ekipleri çığ çubukları ile kar altında incelemelerde bulundu. Çığ altında araç olmadığının belirlenmesi üzerine karayolları ekipleri yol açma çalışması başlattı. Çalışmaların ardından yol kar kütlelerinden temizlenerek çift yönlü ulaşıma açıldı. Bölgede yer yer kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Çığ düşen zigana dağı'nda, ulaşım çift yönlü verilmeye başlandı

Gümüşhane, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:35 Kaynak: DHA
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