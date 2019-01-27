Çığ Düşerse Ne Olur? - Serdar'ı Kara Gömerek Test Ettik
1 saat önce
Bu videoda bir kişinin üzerine çığ düştüğü zaman ne olduğunu uygulamalı bir şekilde test ediyoruz.
Bu videoda bir kişinin üzerine çığ düştüğü zaman ne olduğunu uygulamalı bir şekilde test ediyoruz. Kartepe
'deyiz. Serdar'ı kara gömerek testi gerçekleştiriyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:14 Kaynak: Youtube
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