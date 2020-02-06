Çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için Iğdır'da mevlit okutuldu - Son Dakika

Iğdır'da, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığda ve son zamanlarda yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu, kurban kesildi.

Ulu Cami'de valilikçe düzenlenen programda, İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan askerlerin yanı sıra Elazığ'daki depremde ve İstanbul'da uçağın pistten çıkması olayında hayatını kaybedenler, Bahçesaray'daki çığ felaketinde şehit olan kamu görevlileri ve vatandaşlar için mevlit ile Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü ve beraberindeki kurum amirleri ve vatandaşlar, programın ardından cami bahçesine çıktı. Bahçede, söz konusu olumsuzlukların benzerlerinin bir daha yaşanmaması temennisiyle 3 kurban kesildi.

Ünlü, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz pazartesi günü İdlib'de hain bir saldırı sonucu şehitlerimiz oldu. Elazığ'da, Malatya'da bir deprem acısı yaşadık, yine kardeşlerimizi depremde kaybettik. Van'da sevgili vatandaşlarımız çığ altında kaldı, onları çığdan kurtarmaya giden askerlerimiz, AFAD görevlilerimiz, korucularımız ve aziz vatandaşlarımız çığ altında kaldı. Bir acı derken, üstüne bir acı daha eklendi. Dün yine bir uçak kazası yaşadık." dedi.

Bu sıkıntılı günlerin aşılacağını ve Türkiye'nin güzel günler göreceğini belirten Ünlü, şunları kaydetti:

"Millet olarak hep birlikte bu acı ve yaralarımızı saracağız. Biz mazlumlara çare olmuş, haktan, adaletten ayrılmamış, şehitler vermiş bir milletiz, hak yolundayız. Bugün de bu kurbanlarımızı hak yolunda kurban eyledik. Allahu Teala belalardan, musibetlerden aziz milletimizi, güvenlik kuvvetlerimizi muhafaza etsin diye bu kurbanları kestik."

Programa Ünlü ve kurum yöneticileri ile temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.