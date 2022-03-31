Çığ düşmesi sonucu kapanan Bayburt - Araklı kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çığ düşmesi sonucu kapanan Bayburt - Araklı kara yolu ulaşıma açıldı

31.03.2022 09:28
Çığ düşmesi sonucu kapanan Bayburt - Araklı kara yolu ulaşıma açıldı

Çığ düşmesi sonucu kapanan Bayburt-Araklı kara yolu ulaşıma açıldı.

Çığ düşmesi sonucu kapanan Bayburt-Araklı kara yolu ulaşıma açıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının artması ile birlikte ani kar erimeleri heyelan ve çığ düşmelerine neden oluyor. Bayburt - Araklı kara yolu çığ düşmesi sonucu Salmankaş Geçidi mevkiinde ulaşıma kapandı. Yolun her iki tarafında kalan sürücülerin ihbarı ile gelen Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kara yolu kısa sürede kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

(Öznur Demir

YORUMLAR
500
Tatvan'da çatılarda biriken karlar temizleniyor Tatvan'da çatılarda biriken karlar temizleniyor

Doğu Karadeniz Bölgesi, Bayburt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çığ düşmesi sonucu kapanan Bayburt - Araklı kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:13 Ukrayna'da bir sokak sanatçısı "Bayraktar" şarkısını söyledi! Ukrayna halkı eşlik etti
09:12 The Guardian: Erdoğan, Zelenski ile Putin'i buluşturursa, dönüşü muhteşem olur
09:03 Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Derin, her şeyi Volkan'a itiraf etti
08:57 Fenerbahçe'nin yeni Güney Korelisi Jin-ho Jo, antrenman şovuyla İsmail Kartal'ın gönlünü çeldi
08:56 Komşusunu ve karısını öldürdükten sonra intihar etmişti! Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
08:53 Area'dan yeni araştırma: Cumhur eriyor! Seçmenden Tansu Çiller'e vize yok! Kararsızlar yüzde 20'ye dayandı
08:38 Çekmeköy'de zincirleme trafik kazasında 3 araç çarpıştı: 3 kişi yaralandı
22:50 Hollanda'da çifte cinayet: Haber sitesi sahibi bir Türk ve kardeşi katledildi
08:24 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 31 Mart güncel altın kuru!
08:16 Ayın son gününde döviz kurlarında son durum: 31 Mart'ta Dolar kaç TL? Euro ne kadar?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 09:33:37. #1.13#
SON DAKİKA: Çığ düşmesi sonucu kapanan Bayburt - Araklı kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement