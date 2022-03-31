Çığ düşmesi sonucu kapanan Bayburt - Araklı kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Çığ düşmesi sonucu kapanan Bayburt-Araklı kara yolu ulaşıma açıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının artması ile birlikte ani kar erimeleri heyelan ve çığ düşmelerine neden oluyor. Bayburt - Araklı kara yolu çığ düşmesi sonucu Salmankaş Geçidi mevkiinde ulaşıma kapandı. Yolun her iki tarafında kalan sürücülerin ihbarı ile gelen Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kara yolu kısa sürede kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

(Öznur Demir