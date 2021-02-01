Çığ düşmesi sonucu kapanan Çelikhan-Adıyaman kara yolu açıldı - Son Dakika

İl Özel İdaresi ve Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü 87. Şube Şefliği ekiplerinin yürüttüğü 12 saatlik çalışmanın ardından yol trafiğe açtı.

Ölen veya yaralananın olmadığı olay nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede devam eden kar yağışının etkisiyle Çelikhan-Adıyaman kara yolunun 10. kilometresine çığ düştü.

Adıyaman 'da çığ düşmesi sonucu kapanan, Çelikhan ilçesi ile il merkezini birbirine bağlayan kara yolu, çalışmalar sonucu açıldı.

Son Dakika: Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Clubhouse sohbet uygulaması dünyayı kasıp kavuruyor! Türkiye'den katılan ilk siyasetçi Davutoğlu oldu

Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi

50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı

Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi