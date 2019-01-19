Çığ Düşmesi Sonucu Kapanan Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
1 saat önce
Çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldıBATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapanan 2 köy yolu, görevlilerin yoğun çabası sonucu tekrar ulaşıma açıldı.
Çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
BATMAN - Batman
'ın Kozluk
ilçesinde çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapanan 2 köy yolu, görevlilerin yoğun çabası sonucu tekrar ulaşıma açıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yenidoğan
ile Akçalı
köyüne ulaşımın sağlandığı yol, çığ düşmesi sonucu kapandı. Köylülerin durumu görevlilere bildirmesinin ardından İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, köy yolunu yaklaşık 10 saat süren bir çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açtı.
Batman'ın Sason
ve Kozluk ilçelerinde kar yağışı nedeni ile kapanan yolların açılmasına ise devam ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:59 Kaynak: İHA
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