Son Dakika Haberleri: Çığ Düşmesi Sonucu Kapanan Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Çığ Düşmesi Sonucu Kapanan Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldıBATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapanan 2 köy yolu, görevlilerin yoğun çabası sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapanan 2 köy yolu, görevlilerin yoğun çabası sonucu tekrar ulaşıma açıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yenidoğan ile Akçalı köyüne ulaşımın sağlandığı yol, çığ düşmesi sonucu kapandı. Köylülerin durumu görevlilere bildirmesinin ardından İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, köy yolunu yaklaşık 10 saat süren bir çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açtı.
Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde kar yağışı nedeni ile kapanan yolların açılmasına ise devam ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:59 Kaynak: İHA

Batman, Kozluk, Yerel
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