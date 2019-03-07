Çığ Düşmesi Sonucu Kapanan Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
1 saat önce
Bitlis'in Mutki ilçesinde çığ düşmesi nedeniyle kapanan köy yolu ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Bitlis
'in Mutki
ilçesinde çığ düşmesi nedeniyle kapanan köy yolu ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Beyazsu bölgesindeki Yuvalıdam köyünün yolu çığ düşmesi sonucu kapandı.
Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 3 iş makinesiyle yol açma çalışması başlattı.
Yaklaşık 8 metre yükseliğindeki kar, 24 saat süren çalışma sonucu temizlendi.
Açıklamada, ekiplerce yürütülen yoğun çalışma sonucu köy yolunun yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:14 Kaynak: AA
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