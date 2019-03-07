Son Dakika Haberleri: Çığ Düşmesi Sonucu Kapanan Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Çığ Düşmesi Sonucu Kapanan Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Bitlis'in Mutki ilçesinde çığ düşmesi nedeniyle kapanan köy yolu ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Çığ Düşmesi Sonucu Kapanan Köy Yolu Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Bitlis'in Mutki ilçesinde çığ düşmesi nedeniyle kapanan köy yolu ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Beyazsu bölgesindeki Yuvalıdam köyünün yolu çığ düşmesi sonucu kapandı.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 3 iş makinesiyle yol açma çalışması başlattı.

Yaklaşık 8 metre yükseliğindeki kar, 24 saat süren çalışma sonucu temizlendi.

Açıklamada, ekiplerce yürütülen yoğun çalışma sonucu köy yolunun yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:14 Kaynak: AA

Mutki, Bitlis, Güncel
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