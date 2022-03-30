ÇIĞ DÜŞMESİ SONUCU KAPANAN TRABZON-BAYBURT KARA YOLU AÇILDI - Son Dakika

TRABZON- Bayburt kara yolu çığ düşmesi sonucu Salmankaş Geçidi mevkisinde ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kısa sürede yol ulaşıma açıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının artması ile birlikte ani kar erimeleri heyelan ve çığ düşmelerine neden oluyor. Trabzon ile Bayburt illerini Araklı ilçesi güzergahından birbirine bağlayan kara yolu çığ düşmesi sonucu Salmankaş Geçidi mevkisinde ulaşıma kapandı. Yolun her iki tarafında kalan sürücülerin ihbarı ile gelen Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kara yolu kısa sürede kontrollü şekilde ulaşıma açıldı. (DHA)