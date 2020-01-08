Çığ düşmesi sonucu ölen işçinin cenazesiyle yaralanan 2 kişi hastaneye getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ düşmesi sonucu ölen işçinin cenazesiyle yaralanan 2 kişi hastaneye getirildi - Son Dakika

Çığ düşmesi sonucu ölen işçinin cenazesiyle yaralanan 2 kişi hastaneye getirildi

27 dakika önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden kişinin cenazesiyle, kurtarılan 2 kişi hastaneye getirildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden kişinin cenazesiyle, kurtarılan 2 kişi hastaneye getirildi.

Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına düşen çığın ardından ekipler, olay yerine gidebilmek için karla kaplı bölgede iş makineleriyle yol açma çalışması yaptı.

Ekiplerce yolların güçlükle açılmasının ardından, kurtarılan Bekir Çalım ile Eray Mimik, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine getirildi.

Çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Yasin Kılıç'ın cenazesi de hastane morguna konuldu.

Arama kurtarma çalışmasına katılan maden işçilerinden İdris Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, çığ düşme olayını öğrenir öğrenmez kurtarma çalışmasına katıldıklarını söyledi.

Bölgede 70-80 kişilik arama kurtarma ekibinin olduğunu belirten Aydın, kayıp kişiyi bulmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bu arada ekiplerin, kayıp işçi V.B'yi arama çalışmaları ise sürüyor.

Krom ocağının bulunduğu bölgede, dün kar nedeniyle kapanan yolu açmak amacıyla kepçeyle hareket eden Y.D'den iki saat haber alamayan 3 işçi, operatörü aramak için araziye çıkmıştı.

İşçiler, maden sahasından kısa bir mesafe uzaklaştıkları sırada bölgeye çığ düşmüş, bir kişi hayatını kaybetmiş, kayıp 3 kişiden 2'si kurtarılmıştı.

Çığ düşmesi sonucu ölen işçinin cenazesiyle yaralanan 2 kişi hastaneye getirildi

Çamlıbel, Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:57 Kaynak: AA
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