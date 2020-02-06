Çığ düşmesinin simgesi olan fotoğrafı çeken muhabir o anları anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ düşmesinin simgesi olan fotoğrafı çeken muhabir o anları anlattı - Son Dakika

Çığ düşmesinin simgesi olan fotoğrafı çeken muhabir o anları anlattı

6 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan vatandaşların kurtarıldığı esnada silah arkadaşları için gözyaşı döken askerin fotoğrafını çeken AA muhabiri Özkan Bilgin, o fotoğrafın hikayesini anlattı.

Çığ düşmesinin simgesi olan fotoğrafı çeken muhabir o anları anlattı, System.String[]

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan vatandaşların kurtarıldığı esnada silah arkadaşları için gözyaşı döken askerin fotoğrafını çeken AA muhabiri Özkan Bilgin, o fotoğrafın hikayesini anlattı.

Bilgin, üç gündür bölgede yaşanan gelişmeleri kamuoyuna aktarmak için meslektaşlarıyla çok zor şartlarda görev yaptıklarını söyledi.

Bölgede iki kez çığ düşmesine tanıklık ettiklerini belirten Bilgin, "Burada çok zor şartlarda ve çok acı karelere tanıklık ettik. Bu fotoğraf da onlardan sadece birisiydi. Çektiğimiz görselleri olay yerinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki internetin çektiği noktada servis etmeye çalışıyorduk. Bölgede çektiğim görüntüleri geçmek için döndüğüm sırada bir askerin hıçkıra hıçkıra ağladığını gördüm. Bir kare fotoğrafını çektim ancak olay yeriyle bütünleştirip çekersem daha iyi bir etki yaratacağı düşüncesiyle bir de olay yeriyle bütünleşen bir fotoğrafını çektim." diye konuştu.

Fotoğraftaki askerin zaman zaman yanındaki yeleğe bakıp gözyaşı döktüğünü belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"O asker bazen çığın olduğu bölgeye bakıyordu ve ağıt yaktığını duyabiliyordum. Çok üzücü bir andı. O fotoğrafı çekerken de yüreğim parçalandı. Fotoğrafları düzenlediğimde de gözyaşlarıma hakim olamadım. İlk kez çektiğim bir fotoğraf beni ağlattı. 11 yıldır bu meslekteyim sayısız fotoğraf çektim ama bu fotoğraf beni derinden etkiledi. Fotoğrafın bu kadar etki edeceğini tahmin etmiyordum. Anadolu Ajansı'nın çok dilli yayınıyla servis edilmesinin ardından gerek ulusal gerekse de uluslararası medyada geniş yer buldu. Gazete manşetlerine konu oldu. Keşke hiç yaşanmasaydı ve ben bu fotoğrafı çekmeseydim ama bizim de görevimiz bu. Kamuoyunu en doğru şekilde bilgilendirmeye çalışıyoruz. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın."

Özkan Bilgin, Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu
Van'da çığ altında kalıp şehit olan askerimizin babasından yürek burkan sözler: Soğuk üşütür sanıyorduk, içimizi yaktı Başakşehir'de hareketli anlar! Hırsızı durdurmak isterken başından silahla vuruldu Çin'de koronavirüsle mücadelede görevli eczacı 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra öldü

Son Dakika Haberleri
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 23:55:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çığ düşmesinin simgesi olan fotoğrafı çeken muhabir o anları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]