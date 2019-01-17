Çığ Düştü: 1ölü

Kahramanmaraş
'ın Çağlayancerit
ilçesinde çığ altında kalan kişinin cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, kırsal Akdere
Mahallesi Keklicek mevkisinde yaşayan Ramazan Sakallı'nın (50) üzerine, evinin su hattını kontrol etmeye gittiği sırada çığ düştü.
Oğlunun ihbarı üzerine bölgeye AFAD
, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kar
nedeniyle kapalı olan mahalle yolu da iş makinesiyle yaklaşık 4 saatte açıldı. Yaklaşık 100 kişi de kurtarma çalışmalarına katılarak kazma ve küreklerle yaya olarak iş makinesinin ardından bölgeye vardı.
Burada yapılan aramanın ardından Sakallı'nın cesedine ulaşıldı.
Sakallı'nın cenazesi, Çağlayancerit Devlet Hastanesine ulaştırılmak üzere yola çıkartıldı.