Son Dakika Haberleri: Çığ Düştü: 1ölü

Çığ Düştü: 1ölü

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde çığ altında kalan kişinin cesedine ulaşıldı.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde çığ altında kalan kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Akdere Mahallesi Keklicek mevkisinde yaşayan Ramazan Sakallı'nın (50) üzerine, evinin su hattını kontrol etmeye gittiği sırada çığ düştü.

Oğlunun ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kar nedeniyle kapalı olan mahalle yolu da iş makinesiyle yaklaşık 4 saatte açıldı. Yaklaşık 100 kişi de kurtarma çalışmalarına katılarak kazma ve küreklerle yaya olarak iş makinesinin ardından bölgeye vardı.

Burada yapılan aramanın ardından Sakallı'nın cesedine ulaşıldı.

Sakallı'nın cenazesi, Çağlayancerit Devlet Hastanesine ulaştırılmak üzere yola çıkartıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:15 Kaynak: AA

Akdere, Kahramanmaraş, Çağlayancerit, Güncel
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