Çığ düştü, araçlar yolda kaldı - Son Dakika
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Çığ düştü, araçlar yolda kaldı

6 saat önce

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yola çığ düşmesi üzerine çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yola çığ düşmesi üzerine çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre dün Yaylalar Köyü yoluna çığ düştü. Bir cenaze için köye giden ve aralarında Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'inde bulunduğu bir grup, dönüşte çığ düşen bölgede yol kapalı olduğu için mahsur kaldı.

Yolun kapalı olduğu ihbarı üzerine yol temizleme çalışması için bölgede bulunan Özel İdare ekipleri çığ düşen bölgeye giderek 1 saatlik bir çalışmanın ardından yolu trafiğe açtı.

Olayda, herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadı.

Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, cenaze için gittikleri köyden dönerken böyle bir şey yaşadıklarını, kimsede herhangi bir sorun olmadığını ifade etti.

Çığ düştü, araçlar yolda kaldı

Yusufeli, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:33 Kaynak: AA
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