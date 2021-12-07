Üye Girişi
ÇİĞ ET, SÜT, SU VE TOPRAKTAN 'KÖR EDEN PARAZİT' AKTARIMI KEDİLERDEN DAHA FAZLA - Son Dakika

ÇİĞ ET, SÜT, SU VE TOPRAKTAN 'KÖR EDEN PARAZİT' AKTARIMI KEDİLERDEN DAHA FAZLA

07.12.2021 12:29

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ahmet Duran Ataş ve Veteriner Hekim İbrahim Özmen'in yaptığı çalışmayla evinde kedi besleyenler ve beslemeyenler arasında toksoplazma paraziti (kör eden parazit) kıyaslaması yapıldı.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ahmet Duran Ataş ve Veteriner Hekim İbrahim Özmen'in yaptığı çalışmayla evinde kedi besleyenler ve beslemeyenler arasında toksoplazma paraziti (kör eden parazit) kıyaslaması yapıldı. Araştırma sonucunda çiğ et, süt, su ve topraktan insanlara parazit aktarımının kedilerden daha fazla olduğu ortaya çıktı.

SCÜ Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Duran Ataş ve Veteriner Hekim İbrahim Özmen'in birlikte yürüttükleri çalışmada, evinde kedi besleyen ve beslemeyenler karşılaştırılarak, halk arasında kedilerden bulaşan ve kör eden parazit olarak bilinen 'toksoplazma paraziti' olasılığı karşılaştırıldı. Yaklaşık 1 yıl süren araştırmanın sonuçları açıklandı. Yarısı kedi sahiplerinden oluşan 182 kişiden alınan kan örneği laboratuvar ortamında incelendi. Jüri önünde sunulan ve kabul gören araştırmanın sonucuna göre kedilerin, kör eden toksoplazma parazitini, çiğ et, süt, su ve topraktan daha az bulaştırdığı ortaya çıktı.

ÇALIŞMANIN DETAYLARINI ANLATTI

Konuyu değerlendiren Parazitoloji Bilim Uzmanı Veteriner Hekim İbrahim Özmen, 'Kör eden parazit olarak bilinen bir parazitimiz var. Bu parazit, toprak, çiğ et, süt, sudan ve kedi dışkısından bulaşabilen bir parazit. Fakat medyada ve halk nezdinde daha ziyade kedilerden bulaştığıyla bilinir. Biz de bunun üzerine Doç. Dr. Ahmet Duran Ataş hocamızla birlikte bir çalışma yaptık. Bu çalışma 1 yıl kadar sürdü. Kedi besleyen ve beslemeyen iki farklı grup oluşturduk ve kanlarını aldık. Kedi beslemeyen grubun kediyle hiç temasının olmaması önemliydi. Bu nedenle kedi besleyenlerle beslemeyenlerin randevularını çakışmayacak şekilde aldık. Çalışma sonucunda kedi beslemeyen grupta yüzde 44 oranında toksoplazmozis enfeksiyon oluşmuş, kedi besleyen grupta ise yüzde 22 toksoplazmozis yönünde enfeksiyon oluştuğunu gördük. Bu tabi enfeksiyonun sadece kedilerden bulaşmadığı anlamına gelmiyor. Fakat diğer bulaş yollarının çiğ et, süt, su ve toprakla kontamine olmuş ellerin, kediyle bulaş noktasına göre daha riskli olduğunu ve en azından kediyle temasın daha fazla risk oluşturmadığını ortaya koyuyor. Bu bağlamda kedisi olan hayvanseverlerimizin gönlüne bir noktada su serpmiş oluyoruz. Yine de tedbiri elden bırakmamak adına kedilerin kumları temizlenirken ya da aşıları yapılırken dikkat edilmeli" dedi.

'ÇİĞ ET VE ÇİĞ SÜTE DİKKAT EDİLMELİ'

Araştırmada parazit bulaşımında kedilerin birinci derecede suçlu olmadığının ortaya çıktığını belirten Özmen, "Çalışmada 182 kişiden kan örnekleri alındı. Bunların 91'i en az bir yıldır evinde kedi besleyenlerden, 91'i ise kediyle hiç teması olmamış, hiçbir barınak veya veterinerlik gibi ortamlarda bulunmamış kişilerden oluştu. Çalışmanın test aşaması SCÜ Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı'nda eliza yöntemiyle yapıldı. Çalışma öncesinde gerekli onaylar ve izinler alındı. Daha sonra jüri önünde tezimiz sunuldu ve kabul gördü. Bu araştırmanın iki neticesi olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi kedilerin birinci derecede suçlu olmadıklarını ortaya koyuyor. İkincisi ise diğer bulaş yollarının toksoplazmozis yönünden daha riskli olduğu ve insanların bu yönde daha tedbirli olmaları gerektiği ortaya koyan bir çalışma oldu. Bilhassa çiğ et ve çiğ süte dikkat edilmeli. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çiğ köfte ve bat gibi gıdaların yaygın olarak tüketildiği dikkate alınırsa, çiğ etle yapılan yemeklerde hayvanların etinden çok daha rahat bulaşabiliyor. Hatta eti doğrarken bile kontamine olma ihtimaliniz var. Çiğ süt de aynı derecede tehlike oluşturuyor. Aynı zamanda bağ ve bahçeyle ilgilenen, toprakla meşgul olan insanlara da bu bulaş yollarından geçebilir" diye konuştu.

ÇİĞ ET, SÜT, SU VE TOPRAKTAN 'KÖR EDEN PARAZİT' AKTARIMI KEDİLERDEN DAHA FAZLA
ÇİĞ ET, SÜT, SU VE TOPRAKTAN 'KÖR EDEN PARAZİT' AKTARIMI KEDİLERDEN DAHA FAZLA
ÇİĞ ET, SÜT, SU VE TOPRAKTAN 'KÖR EDEN PARAZİT' AKTARIMI KEDİLERDEN DAHA FAZLA
ÇİĞ ET, SÜT, SU VE TOPRAKTAN 'KÖR EDEN PARAZİT' AKTARIMI KEDİLERDEN DAHA FAZLA
ÇİĞ ET, SÜT, SU VE TOPRAKTAN 'KÖR EDEN PARAZİT' AKTARIMI KEDİLERDEN DAHA FAZLA
ÇİĞ ET, SÜT, SU VE TOPRAKTAN 'KÖR EDEN PARAZİT' AKTARIMI KEDİLERDEN DAHA FAZLA

İbrahim Özmen, Tıp Fakültesi, Cumhuriyet, Veteriner, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇİĞ ET, SÜT, SU VE TOPRAKTAN 'KÖR EDEN PARAZİT' AKTARIMI KEDİLERDEN DAHA FAZLA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Anlaşma yapıldı! Henry Onyekuru Galatasaray'a dördüncü kez dönüyor 13:24 Anlaşma yapıldı! Henry Onyekuru Galatasaray'a dördüncü kez dönüyor
Sunucu Saba Tümer yeni yaşına yarı çıplak garsonlarla girdi 13:23 Sunucu Saba Tümer yeni yaşına yarı çıplak garsonlarla girdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi 13:18 Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi TEAM seçim anketi sosyal medyada gündem oldu! CHP ve İYİ Parti yükseliyor ama AK Parti hala kaybetmiş değil 13:08 TEAM seçim anketi sosyal medyada gündem oldu! CHP ve İYİ Parti yükseliyor ama AK Parti hala kaybetmiş değil Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil 11:41 Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi 11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı 10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 10:02 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!

Son Dakika Haberleri
13:28 Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü doz koruma oranı belli oldu
13:23 Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı!
13:23 Anlaşma yapıldı! Henry Onyekuru Galatasaray'a dördüncü kez dönüyor
13:23 Sunucu Saba Tümer yeni yaşına yarı çıplak garsonlarla girdi
13:20 ORC sistem değişikliği anketi yaptı! Yüzde 57,8 parlamenter sistem istiyor!
13:18 Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi
13:10 Ekonomist Demir'in iddiası: Motorin fiyatlarına 70-85 kuruş zam gelecek
13:08 TEAM seçim anketi sosyal medyada gündem oldu! CHP ve İYİ Parti yükseliyor ama AK Parti hala kaybetmiş değil
13:05 Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu
13:04 Görüntüler Doğu ya da Güneydoğu'dan değil İstanbul'dan! Özel harekatçılar arazide
Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü doz koruma oranı belli oldu Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü doz koruma oranı belli oldu         
13:29
Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı! Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı!         
13:24
ORC sistem değişikliği anketi yaptı! Yüzde 57,8 parlamenter sistem istiyor! ORC sistem değişikliği anketi yaptı! Yüzde 57,8 parlamenter sistem istiyor!         
13:21
Ekonomist Demir'in iddiası: Motorin fiyatlarına 70-85 kuruş zam gelecek Ekonomist Demir'in iddiası: Motorin fiyatlarına 70-85 kuruş zam gelecek         
13:11
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Mahallede büyük panik! Eski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı; 1 astsubay yaralı Mahallede büyük panik! Eski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı; 1 astsubay yaralı         
11:36
Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü         
11:12
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 13:35:46. #1.13#
SON DAKİKA: ÇİĞ ET, SÜT, SU VE TOPRAKTAN 'KÖR EDEN PARAZİT' AKTARIMI KEDİLERDEN DAHA FAZLA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement