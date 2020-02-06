Çığ faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çığ faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Çığ faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

6 saat önce

Van'da çığ felaketinin yaşandığı bölgede sabah saatlerinde jandarma ve AFAD tarafından yeniden başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Çığ faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]

Van'da çığ felaketinin yaşandığı bölgede sabah saatlerinde jandarma ve AFAD tarafından yeniden başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi. - VAN

Jandarma, Sabah, AFAD, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
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