Çığ faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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Çığ faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
6 saat önce
Van'da çığ felaketinin yaşandığı bölgede sabah saatlerinde jandarma ve AFAD tarafından yeniden başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:25 Kaynak: İHA
Van'da çığ felaketinin yaşandığı bölgede sabah saatlerinde jandarma ve AFAD tarafından yeniden başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.
(İHA)
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