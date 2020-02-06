Çığ faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Van'da çığ felaketinin yaşandığı bölgede sabah saatlerinde jandarma ve AFAD tarafından yeniden başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.

(İHA)