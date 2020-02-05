Çığ faciasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Bahçesaray'a gönderildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çığ faciasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Bahçesaray'a gönderildi - Son Dakika

Çığ faciasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Bahçesaray'a gönderildi

6 saat önce

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten cansız bedenleri çıkarılan 2 kişinin cenazesi defnedilmek üzere Bahçesaray ilçesine gönderildi.

Çığ faciasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Bahçesaray'a gönderildi, System.String[]

Van- Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten cansız bedenleri çıkarılan 2 kişinin cenazesi defnedilmek üzere Bahçesaray ilçesine gönderildi.


Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsten 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.


Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Sabahat Tosun ile Emirhan Kaymaz'ın cenazeleri, yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Tosun ve Kaymaz'ın cenazeleri Bahçesaray ilçesinde defnedilmek üzere gönderildi.


Hastaneye gelen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, dün gece ara verilen kurtarma çalışmalarına sabah saat 08.00 itibariyle tekrar başladığını söyledi. Vali Bilmez, "Çalışmalar devam ediyor. Vefat eden 5 vatandaşımızın ikisinin cenazesini Bahçesaray'a gönderiyoruz. Orada defnedilecekler. Diğer üçü de merkezde defnedilecekler. Yaralılarımızın genel durumu iyi, hayati tehlikesi olan yaralımız bulunmamaktadır. Çığın altında iki vatandaşımızın daha olduğunu değerlendiriyoruz. İnşallah bugün sonuç alırız. Bölgedeki hava koşulları hala çok uygun değil. Kar yağışı devam ediyor. Bölgede çığ tehlikesi hala mevcut. Gerekli önlemler alındı. Bahçesaray'a giden ya da Bahçesaray'dan gelen insanlarımızın mutlaka trafik ve jandarmanın uyarılarına ve ikazlarına dikkat etmeleri gerektiğini değerlendiriyoruz. Ben vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi. - VAN

Bahçesaray, Kaymaz, Sabah, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
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