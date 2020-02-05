Çığ faciasında hayatını kaybeden 4 kişinin kimliği belirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çığ faciasında hayatını kaybeden 4 kişinin kimliği belirlendi - Son Dakika

Çığ faciasında hayatını kaybeden 4 kişinin kimliği belirlendi

52 dakika önce

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten cansız bedenleri çıkarılan 4 kişinin kimlik bilgileri belirlendi.

Çığ faciasında hayatını kaybeden 4 kişinin kimliği belirlendi, System.String[]

Van- Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten cansız bedenleri çıkarılan 4 kişinin kimlik bilgileri belirlendi.


Akşam saat 17.00 sıralarında bir minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları, güvenlik korucuları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ düşmesi sonucu kaybolan minibüs, yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu. Kurtarma ekiplerinin zamanla yarıştığı çalışmalar sonucunda minibüsten Fethi Turan, Sadık Türkeş, Nezih Turan, Mehmet Yaralı, Veysel Atlan, Adalet Turan ve Emin Takmaz sağ olarak kurtarılırken, Saadet Tosun, Muhteber Alav, Kenan Turan ve Narıç Turan'ın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Sağ kurtarılanlar ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi morguna kaldırıldı.


Minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. - VAN

Bahçesaray, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:27 Kaynak: İHA
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