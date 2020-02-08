Çığ faciasında hayatını kaybedenlere taziye ziyareti - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindekilerle Van- Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.



Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, birlikte çığ faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Van il merkezindeki taziyeleri kabul eden ailelerle bir araya gelen Vali Bilmez ve beraberindekiler, taziyelerini ileterek başsağlığı dileğinde bulundu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, "Vanımız büyük bir çığ felaketi yaşadı. Rabbim, orada can kurtarmak için canını feda eden tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Böyle acı dönemlerde Allah birliğimizi, beraberliğimizi kuvvetlendirsin. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara da hiçbir zaman fırsat vermesin. Allah bize bu tür acıları bir daha yaşatmasın. Tekrar hepimizin başı sağ olsun, mekanları cennet olsun" dedi. - VAN