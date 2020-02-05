Çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi - Son Dakika

Çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi

6 saat önce

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi, System.String[]

Van- Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.


Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü. Şimdiye kadar 28 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yaklaşık 70 kişi de yaralı olarak kurtarılarak çeşitli hastanelere sevk edildi.


Bölgede zorlu hava koşulları altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, dünkü çığ faciasında ise 5 kişi hayatını kaybetmişti. - VAN

Bahçesaray, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:53 Kaynak: İHA
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