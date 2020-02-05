Çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

Çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

6 saat önce

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsteki yolculardan hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi, System.String[]

Van- Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsteki yolculardan hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Akşam saat 17.00 sıralarında bir minibüsle iş makinesinin üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları, itfaiye, güvenlik korucuları ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Kurtarma ekiplerinin zamanla yarıştığı çalışmalar sonucunda bulunan minibüsteki Fethi Turan, Sadık Türkeş, Nezih Turan, Mehmet Yaralı, Veysel Atlan, Adalet Turan ve Emirhan Kaymaz sağ olarak kurtarılırken, Saadet Tosun, Muhteber Alav, Kenan Turan ve Narıç Turan'ın da cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Emirhan Kaymaz'ın da hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralıları ziyaret eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Mehmet Emin Bilmez, "Bugün saat 17.00 sıralarında Van merkezden Bahçesaray'a gitmekte olan bir yolcu minibüsümüz, Karapet Tüneline 4 kilometre kala yaklaşık 3 bin metre rakımda karayolları iş makinemizle çığ altında kalıyor. Haberi alır almaz AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, itfaiye, Karayolları ve büyükşehir ekipleri olay yerine sevk edildi. Kurtarma çalışmalarında ilk olarak operatör kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi. Bir süre minibüs arandı ve yeri tespit edildi. Minibüste ilk etapta 5 kişi sağ kurtarıldı, sonra 4 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Daha sonra 2 vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen maalesef hayata döndürülemedi. Şu an itibariyle 5 vefat eden vatandaşımız var. Operatörle birlikte sağ kurtarılan 7 yaralımız var ve 2 kişinin daha çığın altında olabileceğini değerlendiriyoruz. Bölgedeki çalışmalarımız devam ediyor. Ama kar yağışı ve tipi devam ediyor. Yeni yağan karla birlikte yeni bir çığ tehlikesi oluşmuş. Çalışılabildiği son ana kadar ekiplerimiz alanda çalışacak. Alanda yeterince ekibimiz ve ekipmanımız var. Herhangi bir sıkıntımız yok. Çığın altında olduğunu değerlendirdiğimiz 2 kişiye de ulaşılır inşallah. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralılarımızdan hayati tehlikesi olan da bulunmamaktadır" dedi.

(Atilla İdiz - Şükrü Akyüz - Yılmaz Sönmez/İHA)

Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:45 Kaynak: İHA
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