Çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

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Çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
6 saat önce
Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsteki yolculardan hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
Van- Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsteki yolculardan hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. - VAN
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