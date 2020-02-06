Çığ faciasında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çığ faciasında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Çığ faciasında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

6 saat önce

Van'da çığ felaketinin yaşandığı bölgede sabah saatlerinde jandarma ve AFAD tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Çığ faciasında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]

Van'da çığ felaketinin yaşandığı bölgede sabah saatlerinde jandarma ve AFAD tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. - VAN

Jandarma, Sabah, AFAD, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:58 Kaynak: İHA
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