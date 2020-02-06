Çığ faciasında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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Çığ faciasında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
6 saat önce
Van'da çığ felaketinin yaşandığı bölgede sabah saatlerinde jandarma ve AFAD tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:58 Kaynak: İHA
Van'da çığ felaketinin yaşandığı bölgede sabah saatlerinde jandarma ve AFAD tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. - VAN
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