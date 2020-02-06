Çığ faciasında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Van'da çığ felaketinin yaşandığı bölgede sabah saatlerinde jandarma ve AFAD tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. - VAN