Çığ faciasında ölenler cuma hutbesinde anılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ faciasında ölenler cuma hutbesinde anılacak - Son Dakika

Çığ faciasında ölenler cuma hutbesinde anılacak

13 dakika önce

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden 41 kişi, Türkiye genelinde cuma hutbesinde anılacak.

Çığ faciasında ölenler cuma hutbesinde anılacak, System.String[]

Van- Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden 41 kişi, Türkiye genelinde cuma hutbesinde anılacak.


İlki salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede kar yığınları altında olduğunu değerlendirilen itfaiye erini arama çalışmalarına ise öğle saatlerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilmişti.


Yaşanan felakette ölenler, Türkiye genelinde cuma hutbesinde anılacak. Cuma hutbesinde, sınır ötesindeki hain saldırıda, Van'da meydana gelen çığ felaketinde ve en son İstanbul'da yaşanan uçak kazasında hayatını kaybedenler anılacak. - VAN

Bahçesaray, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:34 Kaynak: İHA
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