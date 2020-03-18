Çığ faciasında şehit düşen evlatlarının silah arkadaşlarına sarılıp gözyaşı döktüler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çığ faciasında şehit düşen evlatlarının silah arkadaşlarına sarılıp gözyaşı döktüler - Son Dakika

Çığ faciasında şehit düşen evlatlarının silah arkadaşlarına sarılıp gözyaşı döktüler

16 dakika önce

Çığ faciasında şehit düşen evlatlarının silah arkadaşlarına sarılıp gözyaşı döktüler Çığ felaketinde şehit düşen askerlerin aileleri, evlatlarının görev yaptığı karakolu ziyaret etti Van-Bahçesaray kara yolunda 5 Şubat'ta meydana gelen felakette şehit düşen 11 askerin ailesi, evlatlarının...

Çığ faciasında şehit düşen evlatlarının silah arkadaşlarına sarılıp gözyaşı döktüler

Çığ felaketinde şehit düşen askerlerin aileleri, evlatlarının görev yaptığı karakolu ziyaret etti

VAN - Van- Bahçesaray kara yolunda 5 Şubat'ta meydana gelen felakette şehit düşen 11 askerin ailesi, evlatlarının görev yaptığı karakolu ziyaret ederek onların silah arkadaşlarına sarılıp gözyaşı döktü.

İlki 4 Şubat Salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 Şubat Çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısı 42'ye çıkmıştı. İlk çığ felaketinin ardından hemen bölgeye giderek arama kurtarma ve güvenlik önlemi alan askerlerden 11'i, yaşanan ikinci faciada kar yığınlarının altında kalarak şehit düşmüştü. Van Valiliği öncülüğünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucunda 11 şehit askerin ailesi Van'a getirildi. Van'da misafir edilen şehit aileleri, bugün sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile birlikte ilk olarak çığ felaketinin yaşandığı bölgeye gitti. Evlatlarının kar yığınları altında kalarak şehadet şerbeti içtiği bölgede incelemelerde bulunan aileler, daha sonra Kayaboğazı Karakoluna geçtiler. Burada evlatlarının silah arkadaşları tarafından kapıda karşılanan şehit aileleri duygu dolu anlar yaşadı. Askerlere sarılarak gözyaşı döken şehit aileleri, evlatlarının görev yaptığı karakolu gezerek yetkililerden bilgi aldılar.

Çığ faciasında şehit düşen evlatlarının silah arkadaşlarına sarılıp gözyaşı döktüler

Bahçesaray, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:58 Kaynak: İHA
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