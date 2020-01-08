Çığ faciasında yaralananlar ve ölen şahsın cenazesi hastaneye getirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çığ faciasında yaralananlar ve ölen şahsın cenazesi hastaneye getirildi - Son Dakika

Çığ faciasında yaralananlar ve ölen şahsın cenazesi hastaneye getirildi

6 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde düşen çığ sonucu hayatını kaybeden Yasin Kılıç'ın cenazesi 20 saat sonra cenaze arabasına konulup hastaneye getirildi.

Çığ faciasında yaralananlar ve ölen şahsın cenazesi hastaneye getirildi, System.String[]

Adana'nın Pozantı ilçesinde düşen çığ sonucu hayatını kaybeden Yasin Kılıç'ın cenazesi 20 saat sonra cenaze arabasına konulup hastaneye getirildi. Yaralı Bekir Çalım ve Eray Mimik de hastaneye getirilirken diğer kayıp Veli Bektaş'ı ise arama çalışması sürüyor.


Dün saat 20.00 sıralarında Pozantı ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi, Çatalpınar mevkiinde krom maden ocağına çığ düşmesi sonucu Yasin Kılıç hayatını kaybederken, Bekir Çalım ve Eray Minik yaralandı. Olayın üzerine bölgeye jandarma, AFAD, 112 sağlık ekipleriyle, iş makineleri sevk edildi. Ancak yolun yer yer 2 metre karla kaplı olması ve kar yağışı nedeniyle ekipler ilerlemekte güçlük çekti. Saat 20.00 ile gece 03.00 sıralarında 30 kilometrelik mesafenin sadece 6-7 kilometresini açabilen ekipler daha sonra kötü hava şartları nedeniyle çalışmalara ara verdi.


Sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalara devam eden ekipler öğlen 14.00 sıralarında maden ocağına ulaştı. Cenaze arabası ise ölen Kılıç'ın cansız bedenini Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ambulans ise yaralı Bekir Çalım ve Eray Mimik'i de hastaneye getirdi. Yaralıların biri sedyede diğeri ise tekerlekli sandalyede boyunluk takılı olarak acil gözlem odasına alındı. Bu sırada bir komiser yardımcısı da gazetecilerin görüntü almasını engellemek için kameraları indirmeye çalıştı.


Öte yandan madende çalışan işçilerden birisi İdris Aydın da, "Kurtarma çalışmalarına bende katıldım. Adamların üzerine çığ düştü. Olay bu. Haber alır almaz bölgeye gittik. 70-80 kişi vardı orada hep beraber kurtardık. Adamlar çığ altında kaldı" diye konuştu. - ADANA

Pozantı, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:13 Kaynak: İHA
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