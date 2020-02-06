Çığ faciasının simgesi haline gelen fotoğrafı çeken muhabir o anları anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ faciasının simgesi haline gelen fotoğrafı çeken muhabir o anları anlattı - Son Dakika

Çığ faciasının simgesi haline gelen fotoğrafı çeken muhabir o anları anlattı

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Özkan Bilgin'in çektiği fotoğraf AA muhabiri Özkan Bilgin ile röportaj VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan vatandaşların kurtarıldığı esnada silah arkadaşları için ağlayan askerin fotoğrafını çeken AA muhabiri Özkan Bilgin, o fotoğrafın hikayesini anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Özkan Bilgin'in çektiği fotoğraf

AA muhabiri Özkan Bilgin ile röportaj VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan vatandaşların kurtarıldığı esnada silah arkadaşları için ağlayan askerin fotoğrafını çeken AA muhabiri Özkan Bilgin, o fotoğrafın hikayesini anlattı.

Çığ faciasının simgesi haline gelen fotoğrafı çeken muhabir o anları anlattı

Özkan Bilgin, Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:15 Kaynak: AA
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