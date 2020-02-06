Çığ faciasının simgesi haline gelen fotoğrafı çeken muhabir o anları anlattı - Son Dakika

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Çığ faciasının simgesi haline gelen fotoğrafı çeken muhabir o anları anlattı
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Özkan Bilgin'in çektiği fotoğraf AA muhabiri Özkan Bilgin ile röportaj VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan vatandaşların kurtarıldığı esnada silah arkadaşları için ağlayan askerin fotoğrafını çeken AA muhabiri Özkan Bilgin, o fotoğrafın hikayesini anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:15 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Özkan Bilgin'in çektiği fotoğraf
AA muhabiri Özkan Bilgin ile röportaj VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan vatandaşların kurtarıldığı esnada silah arkadaşları için ağlayan askerin fotoğrafını çeken AA muhabiri Özkan Bilgin, o fotoğrafın hikayesini anlattı.
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