Çığ felaketi sonrası Alaşehir'de konser iptal edildi - Son Dakika

Alaşehir Belediyesi katkılarıyla Alaşehir Müzik Gönüllüleri Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından 6 Şubat tarihinde düzenlenecek olan Türk Sanat Müziği Konseri, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketi sonrası iptal edildi.



Alaşehir Belediyesi katkılarıyla 6 Şubat tarihinde Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezinde, Müzik Gönüllüleri tarafından 'Batmayan güneşimiz Zeki Müren şarkıları'nın seslendirileceği Türk Sanat Müziği konseri iptal edildi.



Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Belediyemiz katkılarıyla düzenlenmiş olan Türk Sanat Müziği Konseri, Van Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımız nedeniyle iptal edildi. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız deprem felaketlerinden sonra bugün de Van Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketi sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımızdan dolayı çok büyük üzüntü duydum. Felaket sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabır, yaralı vatandaşlarımıza da en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları için acil şifalar diliyorum. Acımız çok büyük. Bu acılı günlerimizden dolayı daha önceden planlanmış olan ve belediyemiz tarafından desteklenen, Alaşehir Müzik Gönüllüleri Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından gerçekleştirilecek olan Türk Sanat Müziği Konserini iptal ettik" dedi. - MANİSA