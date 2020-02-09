Çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okutuldu - Son Dakika

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Çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okutuldu
6 saat önce
i Şerif okuyarak dua ettiler.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:06 Kaynak: İHA
i Şerif okuyarak dua ettiler.
ADEM'deki kadın usta öğreticiler ve kursiyerler, Bahçesaray'da meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okuyarak dua etti. Bahçesaray'daki çığ faciasının görüntülerini izlediklerini belirten kadınlar, "Van Bahçesaray'da 41 vatandaşımız maalesef çığ altında kalarak şehit oldu. Hayatını kaybedenlerin mekanları cennet olsun. Bulanık ADEM'de bayanlar olarak Yasin-i Şerif okuduk ve dualarımızı yapıyoruz. Buradan bütün ailelere sabırlar diliyoruz" dediler. - MUŞ
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