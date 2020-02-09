Çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okutuldu - Son Dakika

Çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okutuldu

6 saat önce

i Şerif okuyarak dua ettiler.

Çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okutuldu, System.String[]

i Şerif okuyarak dua ettiler.


ADEM'deki kadın usta öğreticiler ve kursiyerler, Bahçesaray'da meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okuyarak dua etti. Bahçesaray'daki çığ faciasının görüntülerini izlediklerini belirten kadınlar, "Van Bahçesaray'da 41 vatandaşımız maalesef çığ altında kalarak şehit oldu. Hayatını kaybedenlerin mekanları cennet olsun. Bulanık ADEM'de bayanlar olarak Yasin-i Şerif okuduk ve dualarımızı yapıyoruz. Buradan bütün ailelere sabırlar diliyoruz" dediler. - MUŞ

Bahçesaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:06 Kaynak: İHA
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