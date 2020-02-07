Çığ felaketine yaralıları kurtaran operatör Harun Ayhan - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ felaketine yaralıları kurtaran operatör Harun Ayhan - Son Dakika

Çığ felaketine yaralıları kurtaran operatör Harun Ayhan

6 saat önce

Van'ın Bahçesaray İlçesinde çığ felaketine yaralıları kurtaran operatör Harun Ayhan ile röportaj.

Van'ın Bahçesaray İlçesinde çığ felaketine yaralıları kurtaran operatör Harun Ayhan ile röportaj

Çığ felaketine yaralıları kurtaran operatör Harun Ayhan

Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:19 Kaynak: AA
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Son Dakika

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