Çığ felaketine yaralıları kurtaran operatör Harun Ayhan - Son Dakika

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Çığ felaketine yaralıları kurtaran operatör Harun Ayhan
6 saat önce
Van'ın Bahçesaray İlçesinde çığ felaketine yaralıları kurtaran operatör Harun Ayhan ile röportaj.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:19 Kaynak: AA
Van'ın Bahçesaray İlçesinde çığ felaketine yaralıları kurtaran operatör Harun Ayhan ile röportaj
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